الأخبار

مكافحة المتفجرات تعلن تفكيك عبوة ناسفة في طريق بغداد تكريت


اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الخميس، عن تفكيك عبوة ناسفة في طريق بغداد تكريت.

وقالت مكافحة المتفجرات في بيان إن "مفرزة خرجت بواجب الى منطقة عوينات جنوب مدينة تكريت واثناء وصول المفرزة الى المكان المقصود وعلى الشارع الرئيسي الذي يربط بغداد تكريت قرب بوابة تكريت الجنوبية تبين وجود عبوة ناسفة عبارة عن لغم ضد الدروع مربوطة بسلسلة (سلك) كهربائي ويحتوي على ثلاث عقد مع خمس قداحات كهربائية".

وأضاف البيان أنه "تم تفكيكها ورفعها بدون حادث يذكر بجهود خبراء المتفجرات وعادت المفرزة دون حادث يذكر".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مكافحة المتفجرات تعلن تفكيك عبوة ناسفة في طريق بغداد تكريت
الخارجية تعلن تسجيل ثلاث وفيات و12 مصاباً بكورونا لعراقيين في الخارج
الحشد الشعبي يعلن تدمير اربع مضافات لـ"داعش" في جزيرة الانبار
الشيخ قيس الخزعلي: مخالفة الدستور تسببت بضياع شهر كامل من عمر الحكومة
طهران ترحب بتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية
الغانمي ينعى ضابطا في الجيش توفي بعد اصابته بكورونا
تسجيل ثمانية اصابات بكورونا في البصرة
مصابان بفايروس كورونا في ذي قار يتماثلان للشفاء
وزير الداخلية يقرر إلغاء قرارات المجالس واللجان التحقيقية بحق الضباط والمنتسبين والموظفين
تعافي 14 مصابا بكورونا في النجف
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.47
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك