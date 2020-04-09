الشيخ قيس الخزعلي: مخالفة الدستور تسببت بضياع شهر كامل من عمر الحكومة

اعتبر الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الخميس، أن مخالفة الدستور من قبل رئيس الجمهورية تسببت بضياع شهر كامل من عمر الحكومة، مؤكداً ضرورة خروج القوات الاميركية من العراق.

وقال الشيخ الخزعلي في كلمة لهإن "رئيس الجمهورية خالف الدستور وهذه المخالفة تسببت بضياع شهر كامل من عمر الحكومة".

وأضاف أنه "حصل توافق اذا لم نقل الاجماع السياسي داخل المكون الشيعي على المرشح الجديد"، مجدداً "الموقف الثابت بضرورة خروج القوات الامريكة من العراق".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، اليوم الخميس، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة المقبلة بعد اعتذار رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي.