مصابان بفايروس كورونا في ذي قار يتماثلان للشفاء

أعلنت دائرة صحة ذي قار، الخميس، أن نتائج التحليل المختبري أثبتت شفاء مصابين اثنين بفايروس كورونا في المحافظة، أحدهما منتسب أمني.

وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري في بيان إن "حالتي إصابة بفايروس كورونا تماثلتا للشفاء بعد تلقيهما خدمات الرعاية الصحية الأولية وفق معايير منظمة الصحة العالمية، حيث كانت نتيجة الفحص المختبري والتي ارسلت لمرتين متتاليتين سالبة".

وأوضح الجابري، أن "الحالة الأولى التي اكتسبت الشفاء التام هي لمنتسب في الأجهزة الأمنية يسكن في قضاء الرفاعي شمال مركز المحافظة، والحالة الثانية لمواطن من سكنة منطقة الشريف في مدينة الناصرية"، مضيفاً أنه "بعد حالتي الشفاء الجديدتين، اصبحت حصيلة شفاء المصابين بكورونا في ذي قار أربع حالات شفاء".