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وزير الداخلية يقرر إلغاء قرارات المجالس واللجان التحقيقية بحق الضباط والمنتسبين والموظفين


قرر وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الخميس، إلغاء قرارات المجالس واللجان التحقيقية بحق الضباط والمنتسبين والموظفين.

وقالت الوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "وزير الداخلية قرر إلغاء قرارات المجالس واللجان التحقيقية الصادرة بحق الضباط والمنتسبين والموظفين باستثناء الإرهاب وعدد من الجرائم الأخرى".

وأضافت أن "هذا القرار يشمل قرارات المجالس التحقيقية الخاصة بالغياب المرتكبة قبل تاريخ صدوره على أن يتم تأشير التحاق المشمولين خلال مدة 30 يوماً من تاريخ صدور الأمر وبعكسه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية"،

مشيرة الى أن "هذا القرار لا يمنع المتضرر من المطالبة بحقوقه الشخصية أو المطالبة بالتعويض عن الضرر الشخصي الذي أصابه أمام المحاكم أو السلطات المختصة وفق القانون".

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