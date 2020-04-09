الأخبار

رئيس الجمهورية يكلف الكاظمي بتشكيل الحكومة


كلف رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة.

وتم التكليف داخل قصر السلام بمنطقة الجادرية وسط بغداد، بحضور عدد من القيادات السياسية، بينهم رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وجاء ذلك بعد تقديم عدنان الزرفي الاعتذار من تكليفه برئاسة الوزراء "للحفاظ على وحدة العراق ومصالحه العليا"، بحسب ما اكده الزرفي في مؤتمر صحافي عقده قبل قليل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالصورة.. القيادات السياسية التي حضرت خلال تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة
رئيس الجمهورية يكلف الكاظمي بتشكيل الحكومة
الزرفي يعتذر عن تكليفه برئاسة الوزراء
شفاء اثنين من المصابين بكورونا ومغادرتهما مستشفى الفرات
صحة كربلاء: ارتفاع حالات التعافي من فايروس كورونا إلى 43 حالة
عبد المهدي: محور العلاقات بين العراق واميركا يجب ان يتم بشكل ودي وليس عدائيا
صحة البصرة: خمس إصابات جديدة بفايروس كورونا وشفاء خمس حالات
الحشد الشعبي يعلن الاطاحة بـ” مهندس داعش الارهابي” في ديالى
شفاء ثلاثة مصابين بكورونا في كربلاء
شرطة النجف لزائري النصف من شعبان: نعتذر عن استقبالكم
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك