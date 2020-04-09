رئيس الجمهورية يكلف الكاظمي بتشكيل الحكومة

كلف رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة.
وتم التكليف داخل قصر السلام بمنطقة الجادرية وسط بغداد، بحضور عدد من القيادات السياسية، بينهم رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وجاء ذلك بعد تقديم عدنان الزرفي الاعتذار من تكليفه برئاسة الوزراء "للحفاظ على وحدة العراق ومصالحه العليا"، بحسب ما اكده الزرفي في مؤتمر صحافي عقده قبل قليل.
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