صحة كربلاء: ارتفاع حالات التعافي من فايروس كورونا إلى 43 حالة

أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الخميس، شفاء 11 مصاباً بكورونا، ليرتفع عدد حالات التعافي من الفايروس في المحافظة إلى 43 حالة.

وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في بيان، إنه "تم اليوم، تماثل 11 مصاباً ب‍فيروس كورونا للشفاء، تراوحت أعمارهم بين 30 _ 80 عاماً، وموَزعين بين مناطق مركز المحافظة وقضاء الهندية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في المحافظة إلى 43 حالة".

وأوضح كاظم، أن "الحالات الـ26 المتبقية هي قيد العلاج في ردهة الحميات (الحياة) في مدينة الإمام الحسين (ع) الطبية، ويتلقون الرعاية الصحية المكثفة، حسب اللوائح الصحية العالمية".

ويبلغ العدد لكلي للإصابات بفايروس كورونا المسجلة في محافظة كربلاء 75 إصابة، بينها 6 حالات وفاة، بحسب دائرة صحة المحافظة.