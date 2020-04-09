صحة البصرة: خمس إصابات جديدة بفايروس كورونا وشفاء خمس حالات

أعلنت دائرة صحة البصرة، الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جراء فايروس كورونا وخمس إصابات جديدة وخمس حالات شفاء في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان ، إن "المحافظة سجلت 5 إصابات جديدة ب‍كورونا و5 حالات شفاء"، مشيراً إلى "تسجيل حالتي وفاة جراء الفايروس".

وأضاف البيان، أن عدد الحالات التراكمية للإصابات ب‍كورونا في المحافظة "وصل الى 152 حالة، بينها 57 حالة تماثلت للشفاء و80 حالة ما زالت قيد العلاج، و15 حالة وفاة".