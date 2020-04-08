الحشد الشعبي يعلن الاطاحة بـ” مهندس داعش الارهابي” في ديالى

كشف الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاربعاء، عن الاطاحة بمهندس داعش الارهابي.

وقال الحسيني في تصريح صحفي ان” قوة قتالية خاصة من الحشد الشعبي نجحت في التوغل الى عمق وادي ثلاب (90كم شمال شرق بعقوبة) واعتقال احد ابرز قادة تنظيم داعش الارهابي والذي كان وراء نصب مئات العبوات الناسفة وتفخيخ منازل الاسر المهجرة والنازحة وتفجير المباني خاصة بعد احداث حزيران 2014″.

واضاف الحسيني،ان” المعتقل والذي يعد من القيادات المهمة فيما يعرف بولاية ديالى في تنظيم داعش الارهابي هارب من وجه العدالة منذ 6 سنوات بتهمة الارهاب وكان بمثابة مهندس التنظيم ويقف وراء الكثير من التفجيرات التي راح ضحيتها العشرات من الابرياء مؤكدا بان اعتقاله تمثل صفعة قوية لداعش الارهابي بعدما نجح البعد الاستخباري للحشد الشعبي في اختراق خليته وصولا الى تحديد موقعه واعتقال بعملية نوعية باسناد من قبل الخلايا الاستخبارية”.

وكان العديد من قادة تظيم داعش الارهابي قتلوا او اعتقلوا بعملية نوعية للحشد الشعبي خلال الاشهر الماضية في عدو قواطع بمحافظة ديالى.