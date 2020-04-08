العثور على جثة مختطف بنينوى والتحقيق مع أربعة متهمين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، أن القوات الأمنية تجري تحقيقاً مع أربعة متهمين بعد العثور على جثة مختطف في سلسلة جبال شيخ ابراهيم بنينوى.

وقالت الخلية، إن "القوات الامنية ضمن قيادة عمليات نينوى تجري عملية تحقيق مع اربعة متهمين كانوا متوجهين الى سلسلة جبال شيخ ابراهيم للبحث عن( الكمأ)، حيث ادعوا ان عناصر مسلحة في الجبل، اقدموا على خطف احد الأشخاص".

وأضافت الخلية في بيان أن "هذه الإجراءات تأتي بعد أن خرجت قوة للتأكد من صحة إدعائهم وخلال تفتيش السلسة الجبلية عثرت على جثة المخطوف بالقرب من احد الانفاق".