الإعلام الأمني: استشهاد ضابط وإصابة شرطيين بانفجار ناسفتين بحادثين منفصلين في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، "استشهاد" ضابط في الشركة الاتحادية وإصابة شرطيين بانفجار عبوتين ناسفتين بحادثين منفصلين في كركوك.

وقالت الخلية في بيان إن "مفرزة من هندسة لواء 20 بالفرقة الخامسة شرطة اتحادية شرعت ضمن المقر المتقدم ل‍قيادة العمليات المشتركة في كركوك، حيث لاحظت جسماً غريباً، وخلال ترجل عناصر الهندسة للتأكد منه، انفجرت عبوة ناسفة، مما ادى الى اصابة إثنين من عناصر الشرطة".

وفي سياق منفصل، ذكرت الخلية، أن "قوة من الفوج الأول لواء المغاوير الرابع للفرقة السادسة للشرطة الاتحادية خرجت لتفتيش سلسلة جبال كاني دوبلان، وخلال عملية التفتيش عثرت القوة على نفق، حيث قام أمر القوة بالدخول إلى النفق، وقد انهار النفق اثر انفجار عبوة ناسفة وتم اخلاء جثمان الشهيد الضابط".