الهلال الأحمر: بعثة طبية صينية ومساعدات صحية تصل إلى العراق اليوم

أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، الأربعاء، عن وصول بعثة طبية ثانية من الصليب الأحمر الصيني إلى العراق مساء اليوم على متن طائرة تابعة للقوة الجوية العراقية، مع دفعة مساعدات طبية.

وقالت الجمعية في بيان إن "بعثة ثانية من خبراء الصليب الأحمر الصيني ستصل اليوم لمساندة كوادر الهلال الأحمر العراقي والكوادر الصحية في تعزيزات قدراتهم على مواجهة كورونا، وستلتحق بالبعثة الأولى المتواجدة حاليا في العراق وقامت بعدد كبير من الزيارات الميدانية وعقدت اجتماعات لنقل خبراتها في مواجهة فايروس كوفيد19 كورونا".

وأضافت، أن مساعدات طبية ستصل العراق اليوم "تتضمن معدات حماية شخصية للعاملين في المؤسسات الصحية تتضمن بدلات حماية وكمامات وأقنعة حماية طبية، فضلًا عن جهاز مفراس لكشف حالات الإصابات الرئوية وادوية صينية"،

مبينةً أن "المساعدات الطبية التي تصل من الصين هي جزء من تعاون مسبق بين الصليب الأحمر الصيني والهلال الأحمر العراقي يتضمن دفعات أخرى ستصل لاحقا وستسلم جميعها إلى وزارة الصحة".