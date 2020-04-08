اعلن مكتب رئيس الوزراء، الاربعاء، عن تاجيل البت في مشروع ارض معسكر الرشيد.

وقال المكتب في بيان ان "مجلس الوزراء قرر تأجيل البتّ في مشروع أرض معسكر الرشيد سابقاً إلى الحكومة القادمة".

ودعا عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، امس الثلاثاء، رئاسة مجلس الوزراء للتريث في احالة مشروع استثمار معسكر الرشيد في العاصمة بغداد الى شركة معينة دون اعلان او مناقصة عامة، معتبرا ان احالته للاستثمار مخالف لاحكام القانون واثراء لاشخاص على حساب المال العام وباب من ابواب الفساد.

وحذر مراقبون للشأن الاقتصادي من احالة مشروع معسكر الرشيد شرقي العاصمة بغداد الى شركات "غير رصينة"، وذلك بعد الكشف عن بيع أراض ذاك المعسكر لشركات اجنبية بدون مقابل.

واتهم المراقبون مجلس الوزراء المستقيل باستغلال ظروف البلد الحالية وبيع تلك الأراضي الى شركات اجنبية، ودعوا الى ضرورة إيقاف جميع هذه الإجراءات وغيرها والتي جرت في ظروف غير ملائمة ومنها تفشي مرض كورونا.