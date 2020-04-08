الفتح: من يعتقد أن أمريكا تساعد العراق واهم

اعتبر النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي، الأربعاء، الحديث عن مساعدة الولايات المتحدة الامريكية للعراقيين ضربا من الوهم، مؤكدا أن واشنطن تعمل على اجندات خبيثة في العراق.

وقال تقي في حديث صحفي إن “القوى السياسية التي تؤمن بان امريكا ستقف الى جانب الشعب العراقي واهمة”، مشيرا الى أن “بعض الشخصيات السياسية ليس لديها القدرة على مواجهة الاحتلال الأمريكي سياسيا وعقائديا “.

وأضاف، أن “الولايات المتحدة تحاول تمرير سياساتها الخبيثة في العراق من خلال تنفيذ بعض الأجندات السياسية “.

وأكد أن “الدفاع عن الأراضي العراقية وإخراج المحتل هو اجب علينا كأعضاء مجلس نواب “