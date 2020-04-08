مصدر كردي: البارزاني رفض زيارة الزرفي لاربيل واكتفى باتصال هاتفي للمجاملة

كشف مصدر سياسي كردي، الاربعاء، عن رفض رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني زيارة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي الى اربيل لبحث تشكيل الحكومة، مبينا ان البارزاني ابلغ اعضاء حزبه بانتظار نتائج المباحثات الشيعية لاختيار رئيس الوزراء الجديد.

وقال المصدر إن “رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني رفض استقبال رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بسبب عدم حسم خلافه مع القوى الشيعية”.

واضاف ان “البارزاني ابلغ اعضاء حزبه بالتمهل في التصريح بشأن دعم شخصية معينة لرئاسة الحكومة الاتحادية لحين اصدار قرار مواحد بين القوى الشيعية لدعم شخصية معينة لرئاسة الحكومة”.

وأشار المصدر إلى أن “البارزاني اكتفى باتصال هاتفي مع الزرفي بذريعة كورونا والازمة السياسية من اجل المجاملة لحين انجلاء الموقف السياسي في بغداد”