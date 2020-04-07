صحة كربلاء تُعلن عدم تسجيل إصابات محلية بفيروس كُورونا

اعلنت دائرة صحة كربلاء المُقدسة، الثلاثاء ، إن المحافظةلم تُسَجل خلال الـ 24 ساعة الماضية أية حالة إصابة بفايروس كورونا المُستجد.

وقال المُتحدث الإعلامي للدائرة سليم كاظم في بيان له ، أن "الجهات الصحية المُختصة في الدائرة أرسلت 52 نمُوذجا من العيَنات إلى مختبر الصحة المركزي في بغداد، لتوكيد حالة الإصابة من عدمها".

واضافت ان "نتائجها جاءت سليمة، وتخلو من الإصابة بهذا الفيروس".

يُشار إلى أن الحصيلة الإجمالية للمُصابين بالمرض في عموم المحافظة، وصلت إلى 72 حالة حتى الآن بضمنها 6 حالات وفاة، و27 حالة تماثلت للشِفاء، و39 حالة قيد العلاج في ردهة الحُميات الحياة في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية، ويتَلقون الرعاية الصحية المُكَثفة، حسب اللوائح الصحية العالمية.