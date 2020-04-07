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نائب: غالبية الأحزاب الشيعية ستقاطع الجلسة الاستثنائية


رجح النائب عن تحالف سائرون رعد حسين، الثلاثاء، مقاطعة غالبية الكتل الشيعية لجلسة مجلس النواب في حال عقد للتصويت على رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.

وقال حسين في تصريح صحفي إنه “من المستبعد ان ينجح مجلس النواب في عقد جلسة للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في ظل انتشار فيروس كورونا وعدم وجود توافق سياسي”.

وأضاف أنه “من الصعب تحقيق النصاب القانوني في ظل مقاطعة أغلب الأحزاب الشيعية”، مشيرا الى ان “الدعوة لعقد جلسة استثنائية متروك لرئاسة البرلمان هي من تقرر “.

وكان النائب عن كتلة صادقون النيابية سعد شاكر حذر في تصريح سابق لـ/المعلومة/، من استخدام واشنطن لأوراق ضغط جديدة على بعض الكتل السياسية لعدم انصياع قوى فصائل المقاومة لسياساتها “الخبيثة”.

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