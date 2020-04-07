نائب: كربلاء ملتزمة بحظر التجوال ٧٠٪؜ والاجراءات الوقائية حدت من انتشار كورونا

اكد النائب عن محافظة كربلاء المقدسة، رياض محمد، الثلاثاء، ان محافظة كربلاء ملتزمة بتطبيق اجراءات حظر التجوال بنسبة ٧٠٪؜، فيما بين ان الاجراءات الوقائية المتخذة في المحافظة حدت من انتشار وباء كورونا.

وقال محمد في تصريح صحفي ، ان “ابلغ التوقعات كانت مع ارتفاع عدد الاصابات في كربلاء كونها مدينة سياحية وتتوافد لها جاليات اغلب البلدان”، لافتا الى ان “اجراءات الحكومة المحلية الاستباقية باغلاق حدود المحافظة حدت من انتشار وباء كورونا”.

واضاف ان “محافظة كربلاء لم تسجل في الايام السابقة اي اصابة مؤكدة حيث ان الالتزام بتطبيق اجراءات حظر التجوال تصل نسبتها ٧٠٪؜”، مبينا ان “نسبة الاصابات في المناطق الريفية اقل بكثير من المناطق الاخرى لعدم وجود نسبة سكانية عالية”.

واعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.