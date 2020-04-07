التحالف الدولي ينسحب من موقع عسكري غربي بغداد

أفادت وسائل اعلام، الثلاثاء، بأن بعثة التحالف الدولي قررت الانسحاب من "قاعدة عسكرية في منطقة ابو غريب غربي العاصمة بغداد، وتسليم الموقع إلى القوات العراقية خلال الساعات المقبلة.

وبهذا النحو ستكون "قاعدة أبوغريب" سادس موقع عسكري عراقي تنسحب منه قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة.

وقد تسلمت القوات العراقية، الشهر المضي، بشكل رسمي "قاعدة القائم" العسكرية على الحدود مع سوريا، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها.

كذلك أعلنت قوات التحالف الدولي اذار الماضي سحب جنودها من "قاعدة القيارة" الجوية جنوبي الموصل وتسليمها إلى القوات العراقية.