هيئة المنافذ: منافذنا البرية مع إيران والكويت مغلقة بشكل تام أمام المسافرين والتبادل التجاري

أكدت هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، أن المنافذ العراقية البرية مع إيران والكويت مغلقة بشكل تام أمام المسافرين والتبادل التجاري.

وذكرت الهيأة في بيان انها "تؤكد عدم مصداقية الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن مجموعة من العجلات تحمل زوار ايرانيين وبحماية سيارات الشرطة العراقية في محافظة البصرة".

وأشارت إلى أن "مضمون الفيديو هو مغادرة عمال أتراك محافظة البصرة متوجهين إلى بلدهم عبر منفذ مطار البصرة الدولي وهذه الصور تؤكد صحة الحدث".

وأكدت الهيأة أن "منافذنا الحدودية البرية مع الجارتين إيران والكويت مغلقة بشكل تام وصارم أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري".

ودعت إلى "توخي الدقة والمصداقية فيما ينشر والحصول على المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية".