الأخبار

اللجنة العليا للصحة تصدر اربعة قرارات جديدة: بث النشيد الوطني واطلاق صافرات الانذار


اصدرت اللجنة العليا للصحة الوطنية، الثلاثاء، اربعة قرارات جديدة بشأن فايروس كورونا، فيما اشارت الى انه تقرر بث النشيد الوطني العراقي في جميع وسائل الإعلام العراقية بجميع أنحاء العراق واطلاق صافرات الانذار.

وقالت اللجنة في بيان  انه "تضامناً مع عوائل المتوفين والمصابين بفايروس كورونا ، وعرفانا بالدور المتميز الذي تؤديه الملاكات الطبية والتمريضية في وزارة الصحة ومديرياتها في المحافظات، ودعما لموقف القوات المسلحة والاجهزة الأمنية، وتقديرا لمبادرات التكافل الاجتماعي بين العراقيين التي جسّدت معاني الانسانية والوحدة الوطنية في أبهى صورها ، وتنفيذا لمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا في اجتماعها الثاني برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي، تقرر مايلي:

اولا : بث النشيد الوطني العراقي في جميع وسائل الإعلام العراقية ( بوقت واحد / الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء ) وفي جميع أنحاء العراق ، واطلاق صافرات الانذار والنداءات من قبل اجهزة مديرية الدفاع المدني في الوقت نفسه ، وللمواطنين حرية التعبير عن مشاعرهم وتضامنهم داخل منازلهم او من شرفات الدور والمجمعات السكنية وضمن حدود الالتزام بحظر التجوال وطبيعة الحدث الناجم عن الوباء .

ثانيا: الوقوف حدادا على ارواح الضحايا في العراق والدول العربية والاسلامية والعالم اجمع ، وقراءة سورة الفاتحة والدعاء للمصابين بالشفاء ، ويكون للمساجد والحسينيات والكنائس ودور العبادة حرية القيام بما تراه مناسبا عبر مكبرات الصوت ووسائل العلانية الخاصة بها .

ثالثا: إن وسائل الإعلام العراقية كافة ومواقع التواصل الاجتماعي والصحفيين والكتاب ومنظمات المجتمع المدني لها الدور الاساسي في الجهد الوطني المتميز وبتغطية ودعم هذه الوقفة الوطنية التضامنية بالشكل الذي يعكس موقف العراق ووحدة مشاعر العراقيين وشجاعتهم وتكاتفهم ودعمهم لجميع المساهمين في مكافحة الوباء ، بما في ذلك جهود الوزارات والمؤسسات والدوائر الخدمية التي تواصل اعمالها حسب اختصاص كل منها .

رابعا: تجدد الحكومة التأكيد على انها تولي اهتماما خاصا بمعالجة الآثار الاقتصادية للحظر و المتضررين منه وفي مقدمتهم محدودو الدخل واصحاب الاجور اليومية المعطلة اعمالهم ومصالحهم نتيجة حظر التجوال وتوفير المواد الغذائية واستقرار الاسعار ، وان لجانا وزارية شكلت لغرض تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، سائلين الباري عزّ وجل ان يوفق الجميع لتقديم الخير ويحفظ وطننا ويخرج جميع العراقيين والانسانية من هذه الأزمة سالمين بعون الله.

وقدم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء "المستقيل عادل عبد المهدي، في الثالث من نيسان الحالي، مقترحا يضتمن تحديد "يوم للتضامن الوطني في مواجهة فيروس كورونا تطلق فيه صفارات الانذار ويعزف السلام الوطني في جميع انحاء العراق.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخارجية تعلن تسجيل ثلاث وفيات بكورونا لعراقيين في الخارج
نائب: غالبية الأحزاب الشيعية ستقاطع الجلسة الاستثنائية
نائب: كربلاء ملتزمة بحظر التجوال ٧٠٪؜ والاجراءات الوقائية حدت من انتشار كورونا
واشنطن تكشف عن حوارات مع بغداد لحسم الوجود العسكري في العراق
التحالف الدولي ينسحب من موقع عسكري غربي بغداد
هيئة المنافذ: منافذنا البرية مع إيران والكويت مغلقة بشكل تام أمام المسافرين والتبادل التجاري
اللجنة العليا للصحة تصدر اربعة قرارات جديدة: بث النشيد الوطني واطلاق صافرات الانذار
النجدة تعتقل متهماً بالابتزاز الالكتروني في المنصور
"حافظوا على جهودنا".. الجيش الابيض العراقي يطلق حملة #لا_لكسر_الحظر
الصحة تعلن تسجيل 91 اصابة جديدة في العراق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك