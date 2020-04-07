النجدة تعتقل متهماً بالابتزاز الالكتروني في المنصور

أعلنت مديرية نجدة محافظة بغداد، الثلاثاء، عن اعتقال متهم بالابتزاز الالكتروني في منطقة المنصور.

وذكرت المديرية في بيان ، انه "حسب أخبار إحدى النساء تسكن منطقة المنصور بشأن قيام شخص معروف من قبلها يدعى (ر.ح.ن) بتهديد ابنتها بنشر صورها على وسائل التواصل الاجتماعي (ابتزاز الكتروني) تم توجيه دوريات نجدة اليرموك وحسب أخبار طالبة النجدة بأن الشخص متواجد ضمن المنطقة".

وأضافت أنه "تم القبض عليه وعثر داخل هاتفه الشخصي كافة الصور الخاصة بالفتاة"، مؤكدة أنه "تم استصحاب الأطراف وتسليمهم إجراءات إصولية".