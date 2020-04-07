الصحة تعلن تسجيل 91 اصابة جديدة في العراق

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان انه "لغاية الآن، تم فحص 26331 ( ستة وعشرون الف وثلاثمائة وواحد وثلاثون الف) نموذج في كافة المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات اقليم كردستان".

وأضافت أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (91) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 13

بغداد / الكرخ 1

مدينة الطب 7

النجف الأشرف 44

السليمانية 3

أربيل 5

دهوك 3

ديالى 1

واسط 1

ذي قار 5

البصرة 6

المثنى 2

وأضافت أن "الوفيات بلغت حالة واحدة في مدينة الطب"، مبينة أن "حالات الشفاء بلغت 29 حالة، وكما يلي

السليمانية 16

اربيل 1