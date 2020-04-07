الأخبار

الصحة تعلن تسجيل 91 اصابة جديدة في العراق


أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان  انه "لغاية الآن، تم فحص 26331 ( ستة وعشرون الف وثلاثمائة وواحد وثلاثون الف) نموذج في كافة المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات اقليم كردستان".

وأضافت أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (91) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 13

بغداد / الكرخ 1

مدينة الطب 7

النجف الأشرف 44

السليمانية 3

أربيل 5

دهوك 3

ديالى 1

واسط 1

ذي قار 5

البصرة 6

المثنى 2

وأضافت أن "الوفيات بلغت حالة واحدة في مدينة الطب"، مبينة أن "حالات الشفاء بلغت 29 حالة، وكما يلي

السليمانية 16

اربيل 1

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"حافظوا على جهودنا".. الجيش الابيض العراقي يطلق حملة #لا_لكسر_الحظر
الصحة تعلن تسجيل 91 اصابة جديدة في العراق
تسجيل إصابة جديدة بكورونا في ذي قار
صحة كربلاء تعلن شفاء خمس إصابات من مرض كُورونا
بيان من صحة كربلاء بشأن شفاء خمسة مصابين بكورونا
صحة واسط تعلن خلو المحافظة من فايروس كورونا
وزير الصحة يكشف عن توجه بتمديد حظر التجوال وإعادة تنظيم دوام الموظفين
الصحة تعلن تسجيل 70 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا
سكرتير القائد العام يوجه سيطرات العاصمة الرئيسة بتسهيل دخول المواد الغذائية والادوية
خلية ازمة كورونا في بابل: شفاء مصاب واجراءات جديدة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك