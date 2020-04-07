الأخبار

صحة كربلاء تعلن شفاء خمس إصابات من مرض كُورونا


أعلنت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، ، شفاء خمس حالات إصابة بفيروس كُورونا المُستَجد في المحافظة .

وقال مديرإعلام الدائرة سليم كاظم، في بيان، إنه " تم ، مساء يوم امس الاثنين، تسجيل تماثُل خمسة مُصابين بفيروس كُورونا المُستَجد للشفاء ، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في المحافظة إلى ( 27 ) حالة".

واوضح كاظم، أن "الحالات الـ 39 المتبقية هي قيد العلاج في ردهة الحميات ( الحياة ) في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية، ويتَلقون الرعاية الصحية المُكَثفة ، حسب اللوائح الصحية العالمية " .

يشار إلى أن الحصيلة الإجمالية للمُصابين بالمرض في عموم المحافظة ، وصلت إلى ( 72 ) حالة حتى الآن ، بضمنها ست حالات وفاة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تسجيل إصابة جديدة بكورونا في ذي قار
صحة كربلاء تعلن شفاء خمس إصابات من مرض كُورونا
بيان من صحة كربلاء بشأن شفاء خمسة مصابين بكورونا
صحة واسط تعلن خلو المحافظة من فايروس كورونا
وزير الصحة يكشف عن توجه بتمديد حظر التجوال وإعادة تنظيم دوام الموظفين
الصحة تعلن تسجيل 70 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا
سكرتير القائد العام يوجه سيطرات العاصمة الرئيسة بتسهيل دخول المواد الغذائية والادوية
خلية ازمة كورونا في بابل: شفاء مصاب واجراءات جديدة
العثور على جثة طفل مخطوف ومقتول ومحروق وسط البصرة
النفط: الصواريخ التي سقطت بمحيط مواقع نفطية في البصرة محاولة يائسة للتعطيل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك