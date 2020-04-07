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بيان من صحة كربلاء بشأن شفاء خمسة مصابين بكورونا


أعلنت دائرة صحة كربلاء، الاثنين، عن شفاء خمس حالات مصابة بفيروس كورونا.

وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في بيان إنه "تم مساء اليوم تماثُل 5 مُصابين بفايروس كُورونا المُستَجد للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في المحافظة إلى 27 حالة".

واضاف "أما الحالات الـ ( 39 ) المُتبقيَة فهي قيد العلاج في ردهة الحُميات ( الحياة ) بمدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية"، لافتا الى انهم "يتَلقون الرعاية الصحية المُكَثفة، حسب اللوائح الصحية العالمية".

يُشار إلى أن الحصيلة الإجمالية للمُصابين بالمرض في عموم المحافظة، وصلت إلى 72 حالة حتى الآن، بضمنها 6 حالات وفاة.

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