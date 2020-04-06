وزير الصحة يكشف عن توجه بتمديد حظر التجوال وإعادة تنظيم دوام الموظفين

كشف وزير الصحة والبيئة رئيس خلية الأزمة الخاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا جعفر علاوي، الاثنين، عن وجود توجه بتمديد حظر التجوال الى الـ 19 من نيسان الحالي وإعادة تنظيم دوام الموظفين بنسبة 25%.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن علاوي قوله، إن "حظر التجول سيمدد الى يوم 19 من الشهر الجاري مع إعادة تنظيم دوام الموظفين في القطاع العام والخاص"، مشيرا الى "تخويل الوزراء باستئناف عمل الموظفين بنسة 25% لان أجهزة الدولة توقفت خلال فترة الحظر".

وتابع، "لا يوجد هناك مخاوف على الوضع الصحي في العراق مع تزايد اعداد الإصابات، فالادوية موجودة والمستشفيات مهيئة، فضلا عن الكوادر الصحة المتهيئة بالكامل، كما أن الوضع المالي افضل من السابق وتم توزيع بعض الأموال على المحافظات".

وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق تمديد حظر التجوال في عموم محافظات العراق الى يوم 11 نيسان الجاري للسيطرة على وباء فيروس كورونا الذي تفشى في جميع دول العالم تقريبا.

يشار الى أن وزارة الصحة والبيئة، أعلنت اليوم الاثنين، ارتفاع مجموع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، إلى 1031، وحالات الوفيات الى 64، مقابل شفاء 344 حالة.