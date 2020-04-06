الصحة تعلن تسجيل 70 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى تسجيل ٦٥حالة شفاء تام.

وذكرت الوزارة في بيان ان "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجّلت ٧٠ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:-

- بغداد/ كرخ: ١

- مدينة الطب: ٣

-البصرة : ٩

- النجف: ٤

- السليمانية: ٣

- أربيل: ٤١

- كربلاء: ٢

- ذي قار : ٧

وأضافت أن "الوفيات بلغت ثلاث حالات ( حالتين في البصرة و حالة واحدة في بغداد/ الرصافة)".

وأوضحت الوزارة، أنه " تم تسجيل ٦٥حالة شفاء تام موزعة كالتالي:-

- النجف: ٢٦

- الرصافة: ١٢

- بصرة : ١٠

- واسط: ٣

- السليمانية: ١١

- اربيل؛ ٢

- دهوك : ١

وأكدت أن "مجموع الإصابات بلغت ١٠٣١، فيما بلغت مجموع الوفيات ٦٤، ومجموع حالات الشفاء ٣٤٤".