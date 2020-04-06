سكرتير القائد العام يوجه سيطرات العاصمة الرئيسة بتسهيل دخول المواد الغذائية والادوية

وجه سكرتير القائد العام للقوات المسلحة، الاثنين، سيطرات العاصمة بغداد الرئيسة تسهيل دخول المواد الغذائية والادوية الى المحال والصيدليات.

وقال الفريق الركن محمد البياتي إنه تم "تنظيم جولة تفقدية غربي العاصمة بغداد لتفقد اجراءات فرض حظر التجوال ومراقبة المتلاعبين بالاسعار، برفقة امر اللواء 54 في الجيش العراقي العقيد الركن حيدر جعفر والتي شكلت مناطق العامرية و حي الجامعة و المنصور"، مشددا "على ضرورة تشديد اجراءات فرض حظر التجوال و معاقبة المخالفين".

ودعا البياتي الى "ضرورة الالتزام باجراءات خلية الازمة ومحاسبة التجار المتلاعبين بالاسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين"، موجهاً، سيطرات العاصمة الرئيسة بـ"تسهيل دخول المواد الغذائية و الادوية الى المحال والصيدليات، وتظافر الجهود لتجاوز الازمة الراهنة".