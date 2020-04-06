بعد انسحاب الأميركان.. قائد طيران الجيش: قاعدة الحبانية جاهزة للعمليات العسكرية

أكد قائد طيران الجيش اللواء الركن سمير زكي، الاثنين، جاهزية قاعدة الحبانية الجوية للعمليات العسكرية في المنطقة الغربية.

وقال زكي في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليها /المعلومة/، إن “إمكانيات قيادة طيران الجيش العراقي كبيرة، حيث كان لها تاريخ طويل في إسناد القطعات البرية لجميع العمليات العسكرية”، مبيناً أن “قيادة طيران الجيش جاهزة لاستلام قاعدة الحبانية”.

وأضاف وكي، أن “القيادة بدأت بنقل أسراب من الطيران كسرب 88 وسرب 55 إلى القاعدة قبل بدء عملية الانسحاب”، مشيرا إلى أنه “سيتم رفد القاعدة بسرب من الطائرات المسيرة الاستطلاعية بعد موافقة السلطات العليا”.

وأكد قائد طيران الجيش، “جهوزية القاعدة كقوة قتالية مسلحة لطيران الجيش للقيام بعمليات عسكرية في المنطقة الغربية، وبانتظار أوامر رئيس أركان الجيش لاستكمال العمليات العسكرية ضد الإرهابيين”.

وكانت قوات التحالف الأميركي في العراق أعلنت في وقت سابق عن تسليم قاعدة “الحبانية” العسكرية، بمحافظة الأنبار إلى قوات الأمن العراقية.