وزير الخارجية : الخارجية لا توزع الاموال الحكومية بين المواطنين في الخارج وهي غير مخولة

أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الاثنين، أن الوزارة لا توزع الاموال الحكومية بين المواطنين في الخارج، فيما أشار إلى أنها غير مخولة.

وقال الحكيم في بيان إن "وزارة الخارجية لا توزع الأموال الحكومية على المواطنين في الخارج وهي غير مخولة وليس لديها الامكانية على ذلك وجهودها في مساعدة المواطنين تنسيقية"

وأضاف أن "بيان الناطق الرسمي اسيئ فهمه، كون الاموال هي من أموال عوائل المواطنين التي ترغب بايصالها اليهم وليست اموالاً حكومية".