بديلة الكربولي: الحلبوسي يمارس التجهيل واللامبالاة في ملف النواب الفائزين

أكدت النائبة الفائزة زينب الهيتي، بديلة محمد الكربولي، الاحد، ان رئيس البرلمان يتعمد عدم اعادة مقعدي النيابي لاسباب سياسية متعمدة وواضحة.

وقالت الهيتي في حديث صحفي ان “الحلبوسي يمارس سياسة التجهيل واللامبالاة فيما يخص اعادة المقاعد النيابية الى اصحابها الاصلييين”.

واضافت ان “عدد من النواب السنة حصلوا على مقاعد نيابية بشكل غيررسمي ومثبت لدينا انه مخالف لنظام ( الكوتا )”،

مشيرة الى ان “الحلبوسي لن يتمكن ان يفرط بالكربولي لاسباب سياسية ومصالح مشتركة والخاسر هنا النواب الفائزين الذين يمتلكون الادلة القانونية والدستورية بحقهم بالمقاعد النيابية حسب تعيبرها”.

وطالبت الهيتي مجلس القضاء الاعلى ورئاسة البرلمان ان يكون عرض الطعون من اولويات المرحلة القادمة كي يتضح الحق من الباطل.