الحشد يعثر على 4 مضافات لـ”داعش” و10 عبوات ناسفة في ديالى

نفذت قوات الحشد الشعبي، الاحد، عملية امنية لملاحقة فلول “ داعش” شمال قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، فيما عثرت على 4 مضافات للإرهابيين و10 عبوات ناسفة.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي “بناء على معلومات استخبارية نفذت قوة من الحشد الشعبي عملية استباقية لملاحقة فلول داعش في بساتين الدوري شمال قضاء المقدادية “، لافتا الى ان “العملية اسفرت عن العثور على أربع مضافات لداعش ورفع 10 عبوات ناسفة معدة للتفجير لاستهداف القطعات الأمنية”.

وأضاف البيان ان “العملية اسفرت عن إصابة اثنين من فرق الهندسة للحشد بانفجار عبوة ناسفة اثناء رفع الألغام”، مشيرا الى ان “العملية مستمرة لحين تحقيق جميع الأهداف المرسومة “.