الصحة تعلن تسجيل 83 اصابة جديدة بمرض كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بمرض كورونا لترتفع اعداد الاصابات الى 961 اصابة في عموم البلاد، فيما اشارت الى تسجيل خمس وفيات في بغداد والنجف والسليمانية وديالى لترتفع اعداد وفيات الى 61 حالة وفاة جراء الفيروس في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجّلت ٨٣ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:-

- بغداد/ كرخ: ٢

- بغداد/ رصافة: ٢١

- مدينة الطب: ٤

-البصرة : ١٠

- النجف: ٦

- السليمانية: ١

- أربيل: ١٨

- ديالى : ٥

- المثنى: ٦

- بابل: ١

- كربلاء: ٤

- كركوك: ٤

- ذي قار : ١

وأضافت أن "الوفيات بلغت خمس حالات: (حالتين في الرصافة وحالة في النجف وحالة في السليمانية وحالة في ديالى)".

وأكدت الوزارة، أنه "تم تسجيل ٢٠ حالة شفاء تام موزعة كالتالي:-

- النجف: ٥

- الرصافة: ٢

- كربلاء: ٨

- بصرة : ٢

- ديالى: ١

- مثنى: ١

- بابل: ١

وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات ٩٦١، ومجموع الوفيات ٦١، ومجموع حالات الشفاء ٢٧٩".