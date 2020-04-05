كربلاء تباشر بتشغيل جهاز فحص المُشتبه إصابتهم بمرض كورونا

أعلن مدير دائرة صحة كربلاء، اليوم الأحد ، المباشرة بالتشغيل التجريبي لجهاز " PCR " المُختبري (ألماني المنشأ) الخاص بفحوصات الفيروسات بضمنها الفحص المُختبري للحالات المُشتبه بها لفايروس كُورونا المُستجد ، بدلاً من إرسال العيَنات إلى مُختبر الصحة المركزي في بغداد .

وقال صباح الموسوي ، في بيان، إننا نعلن اليوم ، عن " إكمال تنصيب منظومة ( PCR ) المُختبرية مع جميع ملحقاتها "، مُبيناً أن "الجهاز ، الذي إستوردته وزارة الصحة ومن مناشئ عالمية رصينة ومتطورة ، سيُمكّن الملاكات الطبية والصحية من إجراء الفحص المختبري داخل المحافظة للكشف المُبكر عن حالات الإصابة بفايروس كُورونا المُستجد".

واشار الى إن " الدائرة ، على موعد لزيارة مُرتقبة لوفد وزاري بصحبة وفد من جمهورية الصين الشعبية بغية إستحصال الموافقات النهائية للشروع بتشغيل الجهاز "