الأخبار

عبد المهدي يرحب بمقترح امريكي ببدء حوار استراتيجي مع الحكومة الأمريكية


رحب رئيس الوزراء حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، الاحد، بمقترح امريكي لبدء حوار استراتيجي بين الحكومتين العراقية والأمريكية، فيما طلب السفير الاميركي في بغداد تحديد الوفد المفاوض وموعد بدء المباحثات.

وقال المكتب الاعلامي ل‍عبد المهدي في بيان، إن الأخير "استقبل، السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، وتضمن اللقاء التباحث في الملفات المشتركة بما في ذلك مكافحة انتشار جائحة كورونا وأهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم للسيطرة على الفايروس وحماية الأرواح من مخاطر الإصابة به واجراءات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

ورحب عبد المهدي، بحسب البيان، بـ "فتح حوار استراتيجي بين الحكومتين العراقية والأمريكية، بما يحقق مصالحهما المتبادلة وفي ظل القرارات والمستجدات في العراق والمنطقة".

ونقل البيان تأكيد السفير الأميركي ل‍عبد المهدي "مقترح واشنطن لتحديد الوفد المفاوض وموعد بدء المباحثات".

وتابع البيان أن "المقترح ما سبق للعراق ان اقترحه في رسائل ولقاءات متعددة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كربلاء تباشر بتشغيل جهاز فحص المُشتبه إصابتهم بمرض كورونا
عبد المهدي يرحب بمقترح امريكي ببدء حوار استراتيجي مع الحكومة الأمريكية
مدير صحة الكرخ: الوضع في منطقة أبو دشير لا يبعث على الارتياح
النائب كريم عليوي يكشف عن اتفاق "شبه نهائي" على تقديم بديل للزرفي خلال ساعات
نائبة فائزة: جميع قرارات وتحركات الحلبوسي يتحكم بها النائب محمد الكروبولي
محلل سياسي : هناك ضغوط اقليمية واموال كبيرة تصرف من اجل تمرير الزرفي
صحة النجف تعلن تماثل خمسة مصابين بفيروس كورونا للشفاء
شرطة كربلاء تتوعد المروجين لكسر الحظر بإجراءات قانونية مشددة
القبض على "داعشي" بعملية امنية في صلاح الدين
الاستخبارات تداهم وكرا للدواعش بهيت وتعثر بداخله على مقبرة جماعية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك