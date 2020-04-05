النائب كريم عليوي يكشف عن اتفاق "شبه نهائي" على تقديم بديل للزرفي خلال ساعات

كشف نائب عن تحالف الفتح، مساء الاحد، عن اتفاق "شبه نهائي" بين الكتل السياسية الشيعية على تقديم شخصية "غير جدلية" بديلة عن رئيس الوزراء المكلف الحالي عدنان الزرفي خلال الساعات المقبلة.

وقال كريم عليوي، في حديث صحفي إن "القوى السياسية الشيعية وصلت الى اتفاق شبه نهائي على تقديم شخصية غير جدلية سيتم الاعلان عنها خلال الـ ٢٤ ساعة المقبلة كمرشح لرئاسة الوزراء بعد الوصول الى نضوج كامل بالحوارات".،

مرجحا "سحب رئيس الجمهورية لتكليف الزرفي خلال الساعات القليلة المقبلة بعد التيقن من انه كان ترشيحا غير دستوريا او قانونيا".

واضاف ان "القوى السياسية السنية والكردية اعلنت موقفها الواضح بانها لن تتفاوض او تتحاور مع اي شخصية يتم ترشيحها دون حصول توافق شيعي عليها، ما يجعل الطريق مغلقا امام الزرفي للاستمرار واضاعة الوقت"، لافتا الى ان "الظروف المحيطة بالبلد امنيا وسياسيا واقتصاديا لا تسمح بهكذا فوضى وتسويف للوقت".