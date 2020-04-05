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نائبة فائزة: جميع قرارات وتحركات الحلبوسي يتحكم بها النائب محمد الكروبولي


اتهمت النائبة الفائزة نجاة الطائي، الاحد، النائب محمد الكربولي بالسيطرة على تحركات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مؤكدة أن الكربولي يقف وراء عدم عرض الطعون الخاصة بعضوية النواب الفائزين.

وقالت الطائي في تصريح صحفي ان “النائب عن كتلة الحل محمد الكربولي يتحكم بقرارات وتحركات رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وذلك بسبب مصالحهما الحزبية والسياسية المشتركة”، معتبرة أن “خروج الكربولي من البرلمان يعني ضياع الحلبوسي”.

وأضافت أن “الامتناع عن عرض الطعون بصحة عضوية النواب الفائزين هدفه سياسي”، مؤكدة أن “عدم اعادة الحقوق الى اصحابها هو خرق للدستور وجريمة يحاسب عليها القانون”.

وأكد عضو مجلس النواب باسم خزعل، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خسر الدعم السياسي لجميع القوى السياسية، فيما اوضح ان عدد كبير من كتلة الحلبوسي غير راغبين به ويحاولن ابعاده.

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