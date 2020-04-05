القبض على "داعشي" بعملية امنية في صلاح الدين

اعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية، الاحد، القاء القبض على ارهابي ينتمي لتنظيم داعش في صلاح الدين.

وقالت الوكالة في بيان إن "مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب صلاح الدين و العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد ارهابيي داعش في أطراف قضاء الطوز".

واضافت أن "الارهابي يعمل بمايسمى ولاية كركوك والمطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب والمادة 406 ق ع لانتمائية لعصابات داعش الإرهابية، وقد تم تدوين أقوال المتهم وتسليمة الى الجهات المختصة".