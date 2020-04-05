الاستخبارات تداهم وكرا للدواعش بهيت وتعثر بداخله على مقبرة جماعية

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، عن العثور على وكر لـ"داعش" في هيت، فيما اشارت الى ان الوكر احتوى بداخله على مقبرة جماعية.

وقالت المديرية في بيان انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، داهمت قوة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالاشتراك مع فصيل استطلاع لواء المشاة ٢٩ وكرا للدواعش في منطقة الخوضة بقضاء هيت بالانبار وتضبط بداخلة دراجة نارية ومواد اخرى".

واضافت "بعد تفتيش الوكر بدقة تم العثور على مقبرة جماعية تضم منتسبين ومدنيين تم اعدامهم من قبل عصابات داعش الإرهابية قبل التحرير".