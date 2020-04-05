صحة كردستان: عزاءٌ تسبب بإصابة 32 شخصاً بكورونا ونتوقع المزيد

كشف وزير صحة إقليم كردستان سامان برزنجي، الأحد، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا نتيجة مشاركة مصابة في مجلس عزاء بحي كاريزان في أربيل إلى 32 حالة، متوقعاً وجود المزيد من الحالات غير المشخصة حتى الآن.

ونقلت روداو عن برزنجي قوله في مؤتمر صحفي تابعته السومرية نيوز إن "وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المعنية بإصدار البيانات الخاصة بانتشار فيروس كورونا وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يروجون للأخبار المضللة".

وأشار إلى "تسجيل 233 إصابة ب‍فيروس كورونا في إقليم كوردستان حتى الآن بينها 3 وفيات و85 حالة شفاء منها 62 في السليمانية و17 في أربيل و6 في دهوك".

ولفت برزنجي إلى "تسجيل 32 حالة موجبة في حي كاريزان ب‍أربيل بسبب المشاركة في مجلس عزاء أقيم في 21 آذار 2020"، واصفاً ذلك بأنه "مؤشر خطير".

وتابع أن "مجلس عزاء آخر أقيم في الحي ذاته بعد أيام من الأول لذا تقوم الفرق الصحية بإجراء الفحوصات اللازمة"، داعيا المواطنين إلى "التعاون معنا والخضوع لفحص كورونا".

وتوقع "وجود حالات أخرى لم تظهر عليهم أعراض الفيروس بعد"، لافتا الى ان "إقامة مجلس العزاء كان عملاً غير قانوني ومخالفاً لتعليمات وزارة الصحة التي أصدرتها منذ 21 كانون الثاني أي قبل تسجيل أي حالات إصابة في الشرق الأوسط".

وشدد "على أن السيطرة على عدد حالات الإصابة حتى الآن كان بفضل الإجراءات الحكومية المتخذة"، مطالبا "المواطنين بعدم الخروج من منازلهم".

وشدد "على وجود التزام ملحوظ بحظر التجوال المفروض لمنع تفشي فيروس كورونا في إقليم كردستان"، مبينا انه "تم تخصيص مستشفى رزكاري لاستقبال مرضى فيروس كورونا بعد ارتفاع عدد المصابين في أربي، ورفع الحجر الصحي عن مجمع سيبيران".