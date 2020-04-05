النائب بالفتح حامد الموسوي : الزرفي اصبح من الماضي ونتحرك باتجاه تكليف شخصية جديدة

بين النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الاحد، ان عدنان الزرفي اصبح من الماضي ومعظم القوى الشيعية رافضة لتكليفه، لافتا الى ان سائرون وموقف القوى السنية والكردية سيكون متوافقا مع الأغلبية داخل البرلمان برفض هذه الشخصية.

وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان “معظم الكتل سياسية الشيعية ترفض تكليف عدنان الزرفي او وجوده في سدة الحكم، إضافة الى ان الكتل السنية أعلنت ان موقفها سيكون مبنيا على موافقة الشيعة على الشخصية المكلفة”.

وأضاف ان “هناك مراهنة على تحالف سائرون بتقديم الدعم للزرفي من اجل تمريره داخل مجلس النواب عند تقديم كابينته الوزارية”.

واكد ان “تحالف سائرون لن يصطف الى جانب الزرفي بعد ان تبين له مواقف الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية تجاه المكلف من رئيس الجمهورية”.

وبين ان “مشروع تكليف الزرفي اصبح من الماضي ويجري الحراك اليوم على تكليف شخصية جديدة قادرة على كسب ثقة الشعب والقوى السياسية لتشكيل الحكومة”.