ممثل الصحة العالمية بالعراق: الحل الوحيد لتجاوز ازمة كورونا الالتزام باجراءات الوقاية

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق ادهم اسماعيل، الاحد، أن الحل الوحيد لتجاوز ازمة فيروس كورونا هو الاجراءات الوقائية، مشيرا الى أنه اذا لم يتم الالتزام بتلك الاجراءات سيكون الوضع صعبا.

وقال اسماعيل في مؤتكر صحفي عقده في العتبة الحسينية ب‍كربلاء "نقدم شكرنا الجزيل للمرجعية لنصائحها ووصاياها، كما نشكر ممثليها"، مؤكدا أن "الوضع جيد في كربلاء، والعراق في وضع جيد قياسا بالدول الآخرى".

وأضاف، "تناقشنا في امور كثيرة من ضمنها فتح مختبر في كربلاء لكشف الإصابات"، منوها الى أن "الحل الوحيد لتجاوز الازمة هو الاجراءات الوقائية، واذا لم نلتزم بالاجراءات سيكون الوضع صعبا."

وتابع، "كل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة كانت بالتنسيق معنا، لافتا الى ان "فرق العراق عن الدول هو تنفيذه قرار حظر التجوال"،

مؤكدا أن "أرقام الاحصائيات صحيحة، وهناك تعاون كامل مع وزارة الصحة ة، واتمنى تدوم بعد انتهاء الكورونا لان النظام الصحي محتاج رؤية".

ووصل في وقت سابق من اليوم ممثل الصحة العالمية في العراق ادهم اسماعيل الى محافظة كربلاء والتقى بحكومة المحافظة المحلية وممثلين العتبات المقدسة.