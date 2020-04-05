النائب عن الفتح عباس الزاملي: الزرفي اعتذر عن الاعتذار وسيستمر الى آخر الطريق

أكد النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي أن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي اعتذر عن الاعتذار بتكليفه وسيستمر الى النهاية، فيما شدد على أن حظوظه مستحيله لغاية اللحظة.

وقال الزاملي في تصريحات متلفزة إن “الزرفي اعتذر عن الاعتذار عن تكليفه وسيستمر الى آخر الطريق”، مبينا أن “الاتفاقات السياسية ستوقف تكليف الزرفي”.

وأضاف الزاملي أن “من يؤيد الزرفي من النواب الشيعة لا يمثلون الأغلبية”، مشيرا إلى أن “الزرفي غير مدعوم من مقتدى الصدر

ولفت إلى أن “رئيس الجمهورية برهم صالح لا يمثل مواقف الكرد”، معتبرا أن “صالح تحول الى طرف سياسي وليس رئيس جمهورية”