قيادي بحزب البارزاني: عبد المهدي الاوفر حظا برئاسة الوزراء

أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، الأحد، أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي هو الاوفر حظا لاعادة تكليفه برئاسة الوزراء، فيما أشار إلى أن الكرد لا يريدون ان يكونوا جزءا من الصراع الشيعي.

وقال باجلان في تصريحات متلفزة إنه “لا نريد ان نكون جزءا من الصراع الشيعي الشيعي”، مبينا ان “ليس لدينا اي شروط تعجيزية على مرشح رئاسة الوزراء “.

واضاف أنه “نريد من المكلف حسم امره مع الشيعة قبل ان ياتي إلى الاحزاب الكردية”، لافتا إلى أنه “سندعم الزرفي بشكل قوي اذا حصل على الدعم الشيعي”.

وأشار باجلان إلى أن “حزبه لم يمنح اي ضمانات للزرفي”، مؤكدا انه “لم نشترط على الزرفي بقاء وزيري المالية والاعمار”.

ولفت باجلان إلى أن “كل القوى السياسية متفقة على عبد المهدي”، مشيرا إلى أن “عبد المهدي هو الاوفر حظا لرئاسة الوزراء”