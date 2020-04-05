الفتح يبين سبب عدم دستورية تكليف الزرفي

عد تحالف الفتح تكليف رئيس الجمهورية لعدنان الزرفي غير دستوري، مبينا ان القاضي الذي صادق على التكليف محال للتقاعد مما يعني بطلان التكليف.

وقال النائب عن الفتح مختار الموسوي في حديث صحفي ان “تحالف الفتح والبناء لن يصوتوا على تمرير رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي”.

واضاف ان “الاطراف الكردية هي الاخرى تتجه نحو عدم التصويت على تكليف الزرفي بعد الخلافات الاخيرة خلال المفاوضات معهم”.

واوضح الموسوي ان “تكليف الزرفي غير دستوري ولم يكمل الشروط القانونية”، عازيا الامر الى “توقيع كتاب التكليف من قبل قاضي محال الى التقاعد”.

وكان رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي دعا، اليوم الاحد، مجلس النواب الى تحديد موعد لعقد جلسة منحه الثقة.