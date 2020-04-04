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بدر: الباتريوت ستؤثر على القطعات العسكرية وقد تستخدم لضرب الطيران العراقي


بين مسؤول منظمة بدر/ مكتب الانبار، قصي الانباري، السبت، ان نشر صواريخ الباتريوت الامريكية في المحافظة سيؤثر على جميع القطعات العسكرية، محذرا من استهدف طيران الجيش العراقي بذريعة نقل قيادات الحشد الشعبي.

وقال الانباري في تصريح صحفي ان “منظومة صواريخ الباتريوت الامريكية دخلت من دولة الكويت للاراضي العراقية وبعلم الحكومة الاتحادية”، لافتا الى ان “وجبة ثانية من الصواريخ ستصل لاقليم كردستان خلال الايام المقبلة”.

واضاف ان “نشر صواريخ الباتريوت في القواعد الامريكية سيؤثر على جميع القطعات العسكرية العراقية المنتشرة في الشريط الحدودي مع سوريا”، محذرا “من استخدام القوات الامريكية لصواريخ باتريوت لاستهداف طيران الجيش بذريعة نقل قيادات الحشد الشعبي”.

وأكد مستشار الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط ، غبريال صوما، اول امس الخميس، وصول منظومة صواريخ باتريوت للقواعد الامريكية المنتشرة في العراق، فيما كشف عن وجود نية للولايات المتحدة الامريكية بتنفيذ عملية جوية ضد مواقع عسكرية في العراق.

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