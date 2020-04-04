خبير قانوني يرجح قيام برهم صالح بسحب تكليف الزرفي بعد الطعن بعضوية أحد أعضاء الاتحادية

رجح الخبير القانوني علي التميمي، السبت، قيام رئيس الجمهورية برهم صالح بسحب تكليف رئيس الوزراء عدنان الزرفي بعد قرار الطعن بعضوية المحكمة الاتحادية.

وقال التميمي في تصريح صحفي ان “قرار سحب المرسوم الخاص بعضو المحكمة الاتحادية محمد الكبيسي بناءً على مصادقة الهيئة العامة لمحكمة التمييز على قرار محكمة البداءة بالغاء هذا المرسوم باعتباره مخالفا للقانون ستكون له تداعيات كبيرة”.

واضاف ان “بعض الجهات السياسية ستطعن بقرار تكليف عدنان الزرفي و ستقوم بإقامة الدعوى أمام محكمة البداءة”،

مبينا أن “الطعن سيستند على اساس ان هذا المرسوم جاء نتيجة قرار معدوم ومخالف للقانون من المحكمة الاتحادية لنقص عضو في تشكيلها وستصدر محكمة البداية قرار بالغاء المرسوم ثم سيقوم رئيس الجمهورية بسحب مرسوم تكليف الزرفي”.

وكان ديوان رئاسة الجمهورية سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين القاضي محمد رجب الكبيسي عضوا اصيلا في المحكمة الاتحادية بعد حكم قضائي بإلغاء التعيين واحتجاج من مجلس القضاء الأعلى.