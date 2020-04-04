اعتقال متهمين سرقا مبلغا ماليا ومسوغات ذهبية من مكانين مختلفين في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن اعتقال متهين قاما بشرقة مبلغ مالي ومسوغات ذهبية من ومبلغ مالي ممن محل لبيع اجهزة الموبايل ودار.

وقالت الوزارة في بيان إن "قوة من مكتب (المحمودية) في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على متهم قام بسرقة مبلغ (اربعون الف دولار امريكي مع مبلغ خمسة عشر مليون دينار عراقي اضافة الى كارتات شحن للموبايل ) من داخل احدى المحال التجارية لبيع أجهزة الموبايل جنوبي العاصمة بغداد وبعد عرض الاوراق التحقيقية على قاضي التحقيق المختص قرر توقيفه وفق احكام المادة (٤٤٤) من قانون العقوبات العراقي".

وأضافت، "على صعيد متصل تمكنت قوة من مكتب (البياع) لمكافحة الاجرام من القبض على متهمة قامت بسرقة مصوغات ذهبية وبيعها لاحقا بقيمة (اربعمائة الف دينار عراقي) من داخل احدى الدور السكنية في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، حيث كانت تعمل منظفة لدى صاحبة الدار وقد قرر قاضي التحقيق توقيفها وفق المادة (٤٤٦) من قانون العقوبات العراقي وتم اتخاذ الاجراءآت القانونية اللازمة بحقها".