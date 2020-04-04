مصدر: الزرفي اخفق في اقناع القادة الشيعة بالاجتماع لبحث تكليفه

كشف مصدر سياسي مطلع، السبت، عن اخفاق رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي اقناع جميع القادة السياسيين الشيعة بالاجتماع معه وبحث تشكيل الحكومة المقبلة، مبينا ان الزرفي يشعر بالحرج السياسي من عدم تحقيقه اي لقاء سياسي.

وقال المصدر إن “الجولة الثانية من مباحثات رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي فشلت في اقناع اي سياسي شيعي بالاجتماع والتحدث معه بشانم تشكيل الحكومة”.

واضاف ان “جميع القادة السياسيين من القوى المختلفة لم يجتمعوا مع الزرفي بسبب قناعتهم بعد وجود اجماع شيعي يمرر الزرفي في جلسة منح الثقة”.

وتابع المصدر ان “الزرفي يعاني من حرج سياسي شديد ما يضطره في نهاية المطاف لزيارة اربيل ولاقناع مسعود البارزاني بشأن منحه الثقة وفتح باب الحوار مع القوى الشيعية المعارضة لتكليفه”