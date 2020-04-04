النائبة زيتون الدليمي : : السنة مع قرار الاغلبية الشيعية باختيار المكلف.. حتى لوكان عبد المهدي

اكدت النائب عن اتحاد القوى العراقية زيتون الدليمي, السبت, ان القوى السياسية السنية لن ولم تدخل بجولات المفاوضات السياسية الشيعية في اختيار رئيس وزراء جديد, مشيرة الى ان القوى السنية ستعلن دعمها للاغلبية السياسية الشيعية لمرشحها حتى ولو كان عادل عبد المهدي.

وقالت الدليمي في تصريح صحفي، إن “القوى السياسية السنية تدرك اخطار التحديات التي يواجهها البلد خاصة الاقتصادية والصحية , وانها سوف لن تعارض اي اختيار لاي شخصية ستختارها القوى الشيعية لرئاسة مجلس الوزراء بسبب تلك التحديات”.

واضافت الدليمي “نحن كقوى سياسية (سنية) سنقف مع الاغلبية السياسية الشيعية باختيار المكلف سواء كان عدنان الزرفي او غيره”, مشيرة الى “القوى السنية ستوافق حتى لو اعيد ترشيح عادل عبد المهدي”.