خلية الأزمة النيابية: ما يحدث في الناصرية فتنة ستدمر كل الجهود لمواجهة وباء كورونا

اعتبرت خلية الأزمة النيابية، السبت، ما يحدث في مدينة الناصرية بأنها فتنة ستدمر كل الجهود لمواجهة وباء كورونا.

وذكرت الخلية في بيان انها "ستبدأ زيارة عدد من محافظات البلاد سيما الأكثر تعرضا للاصابة بفايروس كورونا"، داعية إلى "إيقاف رسائل الاطمئنان (غير الواقعية) الى المواطن من قبل بعض المسؤولين التنفيذيين".

وطالبت بـ "دعم القوات الأمنية في بغداد والمحافظات وتشديد إجراءاتها في منع كل اشكال كسر الحظر"، مؤكدة أن "ما يحدث في الناصرية في هذا الظرف الاستثنائي " فتنة " سيدمر كل الجهود المتخذة لمواجهة وباء كورونا".

وأشارت الخلية، إلى "ضرورة التنسيق العاجل بين وزارتي الخارجية والنقل بشأن ارسال البيانات الدقيقة الى وزارة الصحة لتقوم بدورها بالاسراع باتخاذ قرار بعودة العراقيين الموجودين في الخارج"، مطالبة القوات الامنية في بغداد والمحافظات بـ "تسهيل دخول الشاحنات الغذائية والطبية".